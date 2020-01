José Mourinho justificou a contratação de Gedson Fernandes e considerou que o médio cedido pelo Benfica ao Tottenham está preparado para a nova realidade, que vai encontrar.

«É um jovem, sim, acabou de chegar a um novo país, mas ao mesmo tempo está habituado a jogar num grande clube. Já participou em grandes jogos, contra o Bayern Munique, o Galatasaray fora para a Liga dos Campeões e uns quartos de final da Liga Europa. Está habituado a níveis elevados de pressão e de responsabilidade», disse o treinador português na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado com o Watford.

«É um miúdo que pode fazer várias posições no meio-campo, até mesmo na direita se precisarmos. Fomos buscá-lo pela sua polivalência. Ele é o que eu costumo chamar de empréstimo especial. Não é um empréstimo de três meses e um adeus. É por um ano e meio e haverá tempo para evoluir. Quem sabe se ele não fica aqui por mais anos», perspetivou ainda.

Mourinho abordou outros temas de mercado. Disse contar com Eriksen - colocado na rota do Inter para o próximo jogo - e assumiu a necessidade de contratar um avançado. «Se for possível, vamos tentar contratar», disse elogiando as opções de que dispõe para o ataque para que não são homens de área.

O técnico natural de Setúbal foi confrontado com os nomes mais falados na imprensa: Krzysztof Piątek, Fernando Llorente e o portista Zé Luís. «Esses são três nomes em 30. Estão a surgir muitos nomes e a maioria deles surge do staff dos jogadores, de agentes e de pessoas que querem colocar os nomes dos jogadores no mercado.»