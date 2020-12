Mourinho estava naturalmente satisfeito após o triunfo no dérbi de Londres frente ao Arsenal. O técnico português considerou que o Tottenham fez uma exibição completa.



«Foi uma exibição completa. Quando tivemos de ter a bola, tivemos, quando tivemos de ser agressivos nas transições, fomos, quando precisamos de golos dos nossos avançados de classe mundial tivemos. Fomos compactos, solidários, organizados e quando precisamos que o guarda-redes fizesse um par de defesas, ele fez. Tivemos tudo e ainda mais dois mil adeptos a desfrutarem e a puxarem por mim», referiu, em declarações na flash interview após o jogo.



Este triunfo deixou os «spurs» no topo da Premier League, algo que o «Special One» descreveu como algo divertido.



«Somos primeiros durante mais uma semana, o que é divertido. Temos de nos rir», atirou, sorridente.



Mourinho lembrou a reação do filho aquando do sensacional golo de Son. «O meu filho estava atrás de mim, olhei para ele e a cara dele era 'Wow!' e eu também», disse.



O português lembrou que é o segundo treinador do Tottenham que venceu dois jogos seguidos contra o Arsenal e explicou que metade do segredo para o sucesso esta época depende dos jogadores.



«50 por cento é organização, a outra metade é ambição. Todos os treinadores sabem organizar as equipas. O importante é os jogadores estarem dispostos a colocar o espírito e a mentalidade certas, depende deles. Duas mil pessoas aqui parece que o estádio está vazio. Por que razão não temos mais no próximo jogo?», concluiu.