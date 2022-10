Ao contrário do que estava previsto, Goiás e Corinthians não se defrontaram neste sábado, para o campeonato brasileiro.

No próprio dia o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu suspender o encontro, na sequência de um recurso do Corinthians.

O clube do treinador português Vítor Pereira contestou a proibição de ter adeptos seus nas bancadas, algo recomendado pelo Ministério Público do Estado de Goiás e aplicado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

«É da responsabilidade deste STJD, zelar em última ratio, pela ordem desportiva e pelo equilíbrio das competições, de forma que, a única medida proporcional e adequada para tanto, diante da moldura que se revela, é a determinação da suspensão da realização da partida, para que outra, oportunamente seja designada pela entidade de organização do Desporto, em condições de que o Jogo possa ser realizado sem o vilipendio dos princípios que se precisa preservar», refere o acórdão.

Quem não gostou nada da decisão foi o Flamengo, que defronta o Corinthians na próxima quarta-feira, na segunda mão da final da Copa do Brasil.

O «Mengão» jogou neste sábado, frente ao campeão em título, o Atlético Mineiro. A pensar nessa final de quarta-feira, o treinador Dorival Júnior aproveitou uma equipa de segundas linhas, mas conseguiu vencer, com um golo do ex-benfiquista Éverton Cebolinha.

«É ruim para o futebol brasileiro. Nem na várzea. Na várzea, quatro ou cinco horas antes você sabe se vai ter jogo ou não. Hoje, numa liga tão importante como a nossa, não teve jogo de uma hora para a outra. Isso é muito ruim. Não ter jogo por determinação do STJD é muito ruim para o campeonato, ainda mais com o Corinthians envolvido. Eles jogariam hoje e jogam na quarta-feira. Não vou falar que o Flamengo foi prejudicado, mas posso dar o exemplo do campeonato brasileiro: as outras equipas que estão a disputar o G-4 ou G-5... o Corinthians vai jogar depois, com a equipa inteira. Então não prejudicou só o Flamengo, prejudicou todo o mundo», criticou Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo.