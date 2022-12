O presidente do Corinthians assume que se sente traído por Vítor Pereira, e não poupa críticas ao técnico português, que alegou motivos pessoais para não aceitar a proposta de renovação do clube paulista, e foi agora anunciado no Flamengo.

«O que foi passado para nós foi aquilo que foi passado aos torcedores. Eu lamento a frustração. Dedicaram carinho ao Vítor, mas ele mentiu. Tudo o que sabemos foi passado para vocês: uma doença da sogra. Ele preferiu sair por isso. Mas o Corinthians é maior do que tudo isso. Vamos em frente», respondeu Duilio Monteiro Alves.

«Alguém que no outro dia, numa entrevista com o Marco Bello (jornalista da rádio Transamérica), o acusou de ser mal educado... Não sei que educação é a dele. Uma educação que não forma carácter. O Corinthians é muito maior do que todos nós e segue a sua vida, como sempre. É passado. Não controlamos o carácter das pessoas», acrescentou.

O presidente do Corinthians garantiu ainda que o clube ofereceu um contrato «um pouco melhor» do que Vítor Pereira tinha, e deixou claro que o português teria «carta branca» para trabalhar.

«Enganou todo a gente. A torcida apaixonou-se por ele, e eu também sou torcedor. Fiz de tudo para que ele continuasse. Do nosso lado houve verdade, transparência, planeamento, condições de trabalho. Oferecemos tudo e ele mentiu. Achou melhor sair para cuidar da sogra e foi fazer outra coisa», reforçou.

Duilio Monteiro Alves garantiu ainda que o Corinthians nada deve a Vítor Pereira, mas não quis apontar o dedo ao Flamengo.

«Não conversei e não converso mais com o Vítor. Não tenho nada para falar com ele. O Flamengo viu um profissional livre, que não ia continuar, com contrato a terminar, e foi atrás. O Flamengo não tem nada a ver com a história. É um profissional que mentiu, tocou a vida dele. Não sei se já assinou, isso já não nos interessa. Temos coisas muito boas a fazer nesse último ano de mandato», concluiu.