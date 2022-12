O português Vítor Pereira é o novo treinador do Flamengo, sucedendo a Dorival Júnior no cargo, confirmou esta terça-feira o clube brasileiro.

Em nota oficial, o emblema rubro-negro refere que há um vínculo com o técnico luso para a temporada 2023.

«O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vítor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023», pode ler-se, na comunicação do "Mengão".

Os dirigentes do Flamengo, como o presidente Rodolfo Landim, já tinham dado conta, nos últimos dias, de que o acordo com Vítor Pereira estava «encaminhado».

O técnico de 54 anos continua assim no Brasil, onde treinou o Corinthians em 2022.

Campeão em Portugal pelo FC Porto, na Grécia pelo Olympiakos e na China pelo Shanghai SIPG, Vítor Pereira também já treinou a Sanjoanense, o Sp. Espinho, o Santa Clara, o Al Ahli Jeddah (Arábia Saudita), o Fenerbahçe (Turquia) e o TSV 1860 Munique (Alemanha).

É o quinto treinador português na história do Flamengo, depois de Jorge Jesus, Paulo Sousa nos últimos anos e, mais no passado, Cândido de Oliveira em 1950 e Ernesto Santos em 1947.