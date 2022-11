Vítor Pereira está de saída do comando técnico do Corinthians e justificou a decisão com motivos de ordem pessoal, mais concretamente o estado de saúde da sogra, que o força a regressar a Portugal.

«Sinto-me muito triste, queria muito continuar este projeto, mas não há hipótese nenhuma. Não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum, eu vou para casa. Tenho de ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra, que está a viver na minha casa. Por isso, tenho de voltar para lá [Portugal]», revelou à ESPN.

«Queria ficar aqui, mas não posso. O dia a dia do Corinthians é de tranquilidade. Nunca tive problemas. De vez em quando, inventam coisas, mas nunca tive problemas. Foi muito fácil liderar este plantel», acrescentou.

O técnico português reconheceu que talvez este tenha sido «o melhor plantel» que liderou e sente que faz parte da «família corintiana».

Já no Instagram, Vítor Pereira agradeceu o «enorme carinho» dos adeptos e da direção do clube brasileiro e reforçou que não vai renovar contrato «unicamente por um motivo familiar que não foi possível solucionar».

Em 63 jogos no comando do Corinthians, o técnico luso somou 29 vitórias, 16 empates e 18 derrotas. Levou a equipa às meias-finais do Paulista, foi vice-campeão da Taça do Brasil e foi eliminado nos quartos de final da Libertadores. No campeonato, o Corinthians terminou na quarta posição.