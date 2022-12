O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, foi questionado acerca da possibilidade de Vítor Pereira ser o novo treinador do clube. O dirigente do Mengão referiu que «o assunto está muito bem encaminhado».



«Vítor Pereira? É um assunto muito bem encaminhado. Acredito que ele será o comandante em 2023. Há alguns pontos jurídicos que requerem cuidado. Vamos seguir os conselhos que nos foram transmitidos», referiu, citado pelo Globo Esporte.



Marcos Braz revelou ainda que o campeão da América do Sul já renovou contrato com três jogadores. «Já renovámos com o David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís. Entendemos que alguns jogadores terminaram o ciclo no clube. Estamos no mercado e vamos tentar fazer algumas contratações», afirmou.



Recorde-se que Vítor Pereira esteve ao serviço do Corinthians este ano e apenas termina contrato no dia 31 de dezembro. O português justificou a decisão de deixar o Timão devido a doença da sogra.