Renato Paiva foi apresentado nesta quinta-feira como novo treinador do Independiente del Valle, mostrando um discurso ambicioso num clube que nunca foi campeão do seu país.

«O objetivo é colocar a equipa a jogar bom futebol, como gostam os adeptos. Não queremos só dar pontapés para a frente porque aí nunca se sabe quem vai ganhar a bola», começou por dizer.

«Queremos ter uma transição defensiva forte para não deixar o adversário jogar à vontade e a jogar dessa forma acredito que vamos ganhar mais vezes e ser campeões do Equador», apontou, resumindo: «queremos fazer história».

Grande parte da conferência de imprensa foi dominada pelo estilo de jogo que quer impor no clube, mas o antigo treinador do Benfica B também foi questionado sobre o conhecimento que tem do futebol equatoriano.

«Conheço todos os detalhes do projeto do clube. Fiz scouting para o Benfica na América do Sul e sei que há vários jogadores de muita qualidade», acrescentou.