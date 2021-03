Renato Sanches já tinha utilizado as redes sociais para denunciar insultos racistas na visita do Lille ao Gazélec Ajaccio, mas agora deu uma entrevista ao L'Equipe para reprovar o sucedido no jogo da Taça de França.

«Isto parte de alguns adeptos que não deviam existir no mundo do desporto. Não é possível entender isto no terreno de jogo. Nem admiti-lo», começa por dizer o internacional português.

O jogo foi disputado à porta fechada, mas Renato Sanches denuncia frases de cariz racista que foram lançadas por adeptos que estavam nas imediações, o que levou o Comité de Disciplina da federação francesa a abrir um inquérito.

«No fundo isto vem da edução, mas a meu ver isto nunca terá fim. Algumas pessoas nunca dirão isso na cara, mas são racistas», acrescenta o médio do Lille.

Renato entende que o jogo defende a interrupção dos jogos em situações deste tipo, mas, ainda assim, elogia o comportamento do árbitro: «Teve uma boa reação. Disse-me para ficar concentrado, que tinha uma época para terminar, e para prestar atenção apenas ao terreno de jogo.»