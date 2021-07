Em entrevista ao podcast «Linha de Golo», do portal NewMen, Ricardo Pereira mostra-se focado em ultrapassar as lesões que o afetaram nos últimos tempos. O calvário foi tal que o internacional português do Leicester até deixa para segundo plano o sonho de marcar presença no Mundial 2022.

«Sinceramente não é o primeiro objetivo. Acima de tudo quero ter uma época sem lesões e jogar bem no Leicester. Só assim, se as coisas correrem bem, é que chegarei a outros patamares, neste caso à Seleção», começa por dizer.

Ricardo antecipa também a ronda inaugural da Premier League, na qual vai defrontar a equipa mais portuguesa de Inglaterra: o Wolverhampton, agora orientado por Bruno Lage: «É um jogo sempre complicado. É uma equipa com bons jogadores, com muitos portugueses. Tem muitos jogadores que eu conheço, pessoalmente até, mas lá dentro não há amigos. Vamos fazer por conquistar os três pontos, ainda para mais na nossa casa.»

Confrontado com as notícias que saíram na imprensa italiana, relativas a um alegado interesse da Roma de José Mourinho na sua contratação, o internacional português jogou à defesa: «Isso nunca mexeu comigo, ao longo da carreira. Se houvesse algo concreto, seria encarado com normalidade, e vermos se era bom ou não, para mim e para o clube. O foco é fazer uma boa época, trabalhar para não ter lesões, e que as coisas corram pelo melhor e voltem ao normal», conclui.