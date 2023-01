O Fulham, de Marco Silva, está apurado para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, depois de ter eliminado o Hull City, antiga equipa do técnico português (0-2).

Com o brasileiro Carlos Vinícius no onze, o Fulham adiantou-se no marcador ao minuto 37, com um golo de Kurzawa.

Foi já com João Palhinha em campo - entrou ao minuto 72 - que o Fulham confirmou o apuramento, com um golo de Daniel James, em período de compensação.

O Brighton segue em frente com uma goleada no reduto do Middlesbrough, atualmente no segundo escalão (1-5).

O campeão mundial Alexis Mac Allister entrou ao intervalo e bisou (58 e 80m). Gross (8m), Lallana (29m) e Undav (88m) marcaram os golos da equipa de Roberto de Zerbi, com Akpom a apontar o tento de honra dos locais (13m).

Nota ainda para o Nottingham Forest, goleado no reduto do Blackpool, do Champions (4-1), e ainda a derrota do Bournemouth na receção ao Burnley, líder do segundo escalão (2-4).

Resultados deste sábado

Crystal Palace-Southamptom, 1-2

Gillingham-Leicester, 0-1

Preston North End-Huddersfield, 3-1

Reading-Watford, 2-0

Forest Green Rovers-Birmingham, adiado

Tottenham-Portsmouth, 1-0

Bournemouth-Burnley, 2-4

Blackpool-Nottingham Forest, 4-1

Boreham Wood-Accrington Stanley, 1-1

Chesterfield-West Brom, 3-3

Fleetwood Town-Queens Park Rangers, 2-1

Hull City-Fulham, 0-2

Ipswich-Rotherham United, 4-1

Middlesborough-Brighton, 1-5

Milwall-Sheffield United, 0-2

Shresbury Town-Sunderland, 1-2

Brentford-West Ham, 17h30

Coventry-Wrexham, 17h30

Grimsby Town-Burton Albion, 17h30

Luton-Wigan, 17h30

Sheffield Wednesday-Newcastle, 18h00

Liverpool-Wolverhampton, 20h00