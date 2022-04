Chiquinho ajudou o Giresunspor a conquistar mais um ponto na fuga à despromoção da Liga turca.

O jogador cedido pelo Benfica fez o passe para o primeiro de dois golos assinados por Umut Nayir (73 e 79m).

A equipa visitante desperdiçou assim uma vantagem de dois golos, que tinha sido construída com golos de Kayode (39m) e Gradel (44m).

Destaque ainda para a goleada do Fenerbahçe no reduto do Kayserispor (0-4), com golos de Miha Zajc (16m), Diego Rossi (45m), Kahveci (54m) e Arda Güler (90+3m).