Bruno Fernandes partilhou, nas redes sociais, um dos golos favoritos da carreira, apontado em Itália.

«Há sete anos, um dos meus golos favoritos em toda a carreira, enquanto jogava no Novara. Sinto falta do futebol todos os dias, mas temos de nos manter seguros», escreveu o internacional português, atualmente no Manchester United.

O golo, bem ao estilo de Bruno Fernandes, com um pontapé forte de fora da área, foi apontado na primeira época como sénior. Com a camisola do Novara, na segunda divisão italiana, ao lado do agora benfiquista Haris Seferovic.

Veja o golaço de Bruno Fernandes: