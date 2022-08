Cédric Soares ainda não somou minutos em jogos oficiais pelo Arsenal esta temporada, mas esta quarta-feira marcou um golo de belo efeito pela equipa de sub-21 dos gunners, na vitória sobre o Swansea (2-1), num jogo em que também participou Fábio Vieira.

Mikel Arteta tem recorrido à segunda equipa para dar ritmo aos jogadores menos utilizados, como é o caso do internacional português que teve uma pré-temporada muito irregular.

O lateral acabou por dar nas vistas, na reviravolta diante do Swansea, na marcação de um livre direto sobre a esquerda. Com um pontapé bem medido, o defesa colocou a bola junto ao primeiro poste, sem hipóteses para o guarda-redes do Swansea.

Veja aqui o golo de Cédric: