Gabriel Jesus está em plano de destaque neste início de época e foi decisivo no triunfo do Arsenal frente ao Leicester (4-2), marcando dois golos e fazendo as assistências para os outros dois.

Depois de ter trocado o Manchester City pelo Arsenal neste defeso, o internacional brasileiro garante ter reencontrado a felicidade.

«Pelas circunstâncias pós-Copa, na seleção comecei a jogar mais na ponta, no Manchester City também. É normal o jogador pensar que não dá para jogar como 9, que é ponta. Agora tenho a cabeça diferente, acredito muito mais em mim. Voltei a sorrir, voltei a ter confiança, por isso é que as coisas estão a dar certo», começou por dizer.

Em declarações à ESPN Brasil, Gabriel Jesus mostrou-se satisfeito com o papel que lhe é atribuído no Arsenal: «Voltou o Gabriel de sempre, a pensar que eu sou um 9, que estou ali para finalizar, mas não só para fazer golos, também para baixar e ajudar. Com falei antes, eu sou parecido a jogador da várzea, não aquele robô que fica ali mais, eu saio da área, quero brigar, quero disputar. O Gabriel é isso.»