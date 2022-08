O documentário «All or Nothing: Arsenal» tem mostrado um pouco dos bastidores da última temporada dos gunners. No último episódio emitido pela plataforma de streaming Amazon Prime Video, Cédric Soares foi protagonista.

Durante uma sessão de treino, em abril, o internacional português envolveu-se num momento de alta tensão com Alexandre Lacazette e o avançado francês amarrou mesmo o lateral pelo pescoço.

Cedric não gostou da entrada dura de Lacazette sobre o jovem Jack Henry-Francis e deu um «raspanete» ao gaulês, que reagiu com violência. Mesmo ouvindo os pedidos de Mikel Arteta para ter «cuidado», o jogador que se transferiu para o Lyon neste mercado dirigiu-se a Cédric e afirmou: 'fala normalmente'. Depois, agarrou o português na camisola, antes de o apertar na zona pescoço.

Rapidamente o treinador e vários companheiros intervieram para acalmar os ânimos.

«Isto é normal no futebol. Se tens jogadores que querem vencer, é normal. Se tens jogadores que não se importam, isto nunca aconteceria. Quando voltámos ao balneário, pedi desculpas, porque às vezes ficamos loucos. É apenas paixão de vencer », explicou Lacazette mais tarde.

