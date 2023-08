A Roma de José Mourinho fechou a pré-temporada, este domingo, com uma derrota no campo dos franceses do Toulouse (1-2). Paulo Dybala marcou um grande golo, de livre direto, mas a equipa romana mostrou ainda alguma falta de acerto no sector defensivo.

Os franceses, também na fase final da preparação para a nova época, adiantaram-se no marcador logo aos 5 minutos, com um golo de Dallinga, mas a Roma, com Rui Patrício a titular na baliza, acabou por empataraps 26 minutos, com tal livre de Dybala, marcado com o pé esquerdo, de forma irrepreensível.

O jogo seguiu equilibrado na segunda parte, mas o Toulouse acabou por chegar à vitória sobre o minuto 90, com um golo de Begraoui.

A Roma termina, assim, o período de «testes» e vai agora preparar-se para a estreia na nova temporada da Série A, marcada para dia 20, frente à Salernitana de Paulo Sousa.