A Roma fechou o estágio de pré-época com um triunfo por 4-2 frente ao Farense, no estádio São Luís.

Com Patrício no onze, a equipa orientada por José Mourinho foi superior na primeira metade e colocou-se a ganhar por intermédio de Belotti, logo aos três minutos. O avançado, campeão Europeu por Itália no Euro 2020, bisou aos 33 minutos e em cima do apito para o intervalo, Pellegrini fez o 0-3.



Na segunda parte os algarvios reagiram e encurtaram a diferença no marcador graças a um autogolo de Kristensen (67m). Em cima do minuto 90, surgiram mais dois golos, um para cada equipa: os romanos chegaram ao 4-1 num autogolo de Gonçalo Silva enquanto Maxuel Silva fixou o 4-2 final.