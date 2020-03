Na Rússia continua a jogar-se e este domingo o Lokomotiv de Moscovo venceu em casa do Rostov, por 3-1, em jogo da 22.ª jornada do campeonato.

Com Eder e João Mário no onze inicial, o emblema moscovita adiantou-se no marcador através de um autogolo de Pesjakov, guardião adversário, aos 34 minutos.

Pouco depois, aos 38m, Zhemaletdinov fez o 2-0 e Krychowiak aumentou para três os golos de vantagem a três minutos do intervalo.

No segundo tempo, espaço apenas para o golo de Popov, aos 64 minutos, que permitiu à equipa da casa reduzir para 3-1.

Com este resultado, o Lokomotiv segue no segundo lugar da classificação, a nove pontos do líder Zenit. Já o Rostov é quarto, com menos três pontos do que o adversário desta tarde.