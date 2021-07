O avançado português Nani foi mais uma vez decisivo num jogo da Liga profissional norte-americana (MLS).

O jogador de 34 anos apontou, aos 87 minutos, o golo que permitiu ao Orlando City bater o Atlanta United por 3-2, com um cabeceamento poderoso entre os centrais.

O Orlando City está no segundo lugar na Conferência Este da MLS com 28 pontos, menos cinco do que o líder New England Revolution.

O golo de Nani: