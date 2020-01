O Atlético de Madrid atravessa um momento difícil, com quatro jogos consecutivos sem ganhar, mas João Félix continua a receber carinho em Espanha.

Antes do jogo com o Leganés, do passado domingo, o internacional português recebeu abraços apertados de algumas crianças que aguardavam o momento de entrar em campo com os jogadores.

Um momento carinhoso, antes de mais um resultado desanimador: um empate a zero.