A Roma de José Mourinho empatou fora com o Nápoles (1-1), em jogo da 33.ª jornada da Liga italiana, com um golo dos Giallorossi a ser marcado já para lá do minuto 90.

Com Mário Rui no onze, os napolitanos adiantaram-se no marcador aos 11 minutos, através de uma grande penalidade assinalada após recurso ao VAR e convertida por Lorenzo Insigne.

Rui Patrício, que ainda adivinhou o lado no castigo máximo, e Sérgio Oliveira foram escolham iniciais de Mourinho, mas já só o guarda-redes estava em campo quando a Roma chegou ao empate.

Aos 91 minutos, os visitantes aproveitaram um desequilíbrio defensivo para chegarem ao empate através de El Shaarawy, lançado no jogo aos 75 minutos.

Com este resultado, a Roma chega aos 58 pontos (5.º lugar) e falha a aproximação à Juventus, que segue na 4.ª posição (última de acesso à Champions) e também cedeu dois pontos nesta jornada. Já o Nápoles pode ter comprometido as aspirações de lutar pelo título: está no 3.º lugar com 67 pontos, menos quatro do que o líder Milan e a dois do Inter, que tem menos um jogo.