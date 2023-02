O Esteghlal, de Ricardo Sá Pinto, venceu no reduto do Mes Kerman, por 3-2, mas o jogo da 18.ª jornada da Liga do Irão ficou marcado por momentos de enorme confusão entre elementos das duas equipas.

Ricardo Sá Pinto foi expulso, num primeiro momento, após uma altercação com um elemento da equipa técnica contrária.

Depois, ao sair para os balneários, e depois de fazer gestos de celebração para a bancada, o técnico português acabou empurrado por um militar, o que motivou a indignação da comitiva do Esteghlal.

Veja as imagens: