João Mário recorda com mágoa a passagem pelo Inter de Milão, clube para o qual se transferiu em 2016, vindo do Sporting. «Tinha um ótimo contrato. Mas estava numa situação extremamente negativa em Itália, treinava à parte, sozinho com o Icardi [que estava num diferendo com o clube], ou seja, estava afastado, sem preparação», contou o internacional português em entrevista ao jornal A Bola.

«Não entendo a posição do Inter em não me deixar treinar, participar em jogos de preparação. És um profissional, levantas-te de manhã, vais trabalhar, estás sempre disponível e depois fazem uma escolha dessas?», disse ainda o jogador, admitindo que foi «sem dúvida» o pior período da carreira.

«Fez-me confusão como um clube paga 40 milhões por um jogador e o trata como se fosse um miúdo da equipa B ou dos juniores. Trata de forma tão desprezível», acusou João Mário.

O médio disse que acredita que saiu dos leões «no ano certo» e contou que a opção pelo Inter teve a ver com as exigências negociais do Sporting. «Na altura foi a equipa quer preencheu todos os requisitos que o Sporting queira e não é fácil, apesar de hoje ser um pouco diferente, um clube bater 40 milhões. Não era fácil negociar com Bruno de Carvalho.»

Mas a realidade no Inter acabou por ser diferente do que esperava. «Encontrei um clube menos estável que o Sporting. Muita confusão, troca de treinadores, uma época muito mal preparada, uma mistura de muita coisas. Tenho pena que tenha acontecido muito mais coisas fora do campo do que dentro do campo.»

Este ano, João Mário vive uma realidade diferente no Lokomotiv de Moscovo, da Rússia, clube a que está cedido pelos italianos [com opção de compra], naquela que poderia não ser a opção de carreira mais evidente para quem vê de fora. «Procurei uma solução rápida e competitiva, de forma a que pudesse voltar à Seleção. Achei que faria sentido jogar num contexto de Liga dos Campeões. No Lokomotiv tinha a certeza de que jogaria muito mais. Provavelmente haveria projetos que na cabeça das pessoas faria mais sentido, mas na minha não.»

Na entrevista, em que revela que a experiência em Inglaterra [emprestado ao West Ham] «soube a pouco» o internacional português foi questionado sobre se pensa num eventual regresso ao Sporting. «Quando penso em voltar a Portugal, de que gostava de terminar a carreira em Portugal, penso sempre no Sporting. Agora se vai acontecer ou não, não sei. Mas obviamente quando penso voltar a jogar em Portugal, o projeto que para mim faz mais sentido será sempre o Sporting.»