Rafael Leão, jogador do Milan, está encantado por jogar ao lado de Zlatan Ibrahimovic.

O jogador português, que fez o passe para o golo do sueco frente ao Torino, para a Taça de Itália, partilhou uma foto do festejo nas redes sociais, com a legenda: «Costumava jogar com ele Ibrahimovic na minha Playstation e hoje fiz-lhe uma assistência. Nunca parem de sonhar.»