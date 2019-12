Cristiano Ronaldo voltou a ser brindado com gritos de «Messi» no final da Supertaça de Itália que a Juventus perdeu para a Lazio (1-3), em Riade, na Arábia Saudita, mas desta vez o internacional português reagiu com desportivismo.

O avançado encarou os provocadores na bancada e levantou o polegar em jeito de aprovação.

Ora veja: