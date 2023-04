O internacional português João Cancelo reconhece que teve de passar por um «período de adaptação» no Bayern Munique, onde alinha por empréstimo do Manchester City, mas sente que tem sido «um início positivo».

Em entrevista às plataformas do clube bávaro, o lateral direito foi desafiado a revelar onde aprimorou a técnica dos cruzamentos e recordou a formação no Benfica.

«Prefiro dar assistências do que marcar golos. Treino os passes e cruzamentos todos os dias. A minha técnica desenvolveu-se naturalmente. Quando estava na escola jogava futsal, cinco contra cinco. Como existe menos espaço, treinas sobretudo a técnica. E jogava futebol com amigos na rua, dois ou três também muito talentosos. Mas não chegas ao topo apenas com talento. Depois, mudei-me para o Barreirense. Mais tarde, pude ir para a academia do Benfica, uma das melhores escolas de futebol do mundo. A academia produz um novo talento quase todos os dias», realçou o português que tem o «grande sonho» de conquistar a Liga dos Campeões.

Cancelo recordou também que perdeu a mãe ainda muito jovem e assumiu que não tem uma personalidade fácil de lidar.

«Acredito em Deus. E, acima de tudo, acredito na minha mãe Filomena, na força que ela me dá. Com a morte dela, perdi o meu maior apoio. Tinha apenas 18 anos na altura e tive de aprender a viver sem ela. A perda fortaleceu-me e tornou-me em quem sou hoje. Às vezes, dizem que posso não ter uma personalidade muito fácil. Mas o meu coração está no lugar certo. E podem sempre contar comigo», sublinhou.

«É difícil de explicar. Sou muito impulsivo e sentimental e possivelmente fácil de ler porque expresso o que sinto. Pessoas transparentes como eu nem sempre têm vida fácil no mundo rápido e implacável de hoje», completou.

Em solo germânico desde janeiro, o português de 28 anos soma um golo e quatro assistências em 11 partidas.