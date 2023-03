João Cancelo, jogador da seleção nacional, em declarações na flash interview da RTP3, após a goleada por 4-0 frente ao Liechtenstein, no arranque da qualificação para o Euro 2024:



«Jogámos contra uma equipa claramente inferior a nós. Sabíamos que ia ser complicado por isso mesmo. Eles jogam em bloco baixo e colocam muita gente dentro da própria área. Foi importante marcar cedo para desbloquear. Depois marcámos mais golos.



Nem todos são profissionais na seleção do Liechtenstein. Mas deram o máximo. Uma palavra de grande apreço para eles, fizeram o máximo para tentar contrarior o nosso futebol, mas felizmente temos muita qualidade individual e conseguimos desbloquear com essa qualidade individual, Conseguimos o mais importante que era a vitória.»



[Ideias de Roberto Martínez]: «Já deu para perceber que é um treinador que gosta de muita intensidade no seu jogo. Mas não vamos desvalorizar o que Fernando Santos fez. Foi treiandor durante muito tempo, ganhou o Europeu, a Liga das Nações e por isso, uma grande palavra de apreço para ele. É uma nova era. como disse, é um treiandor que gosta de muita intensidade e vamos procurar rapidamente perceber os conceitos que ele quer. Hoje correu bem. Fizemos um bom jogo e ganhámos.»