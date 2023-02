João Cancelo foi oficializado no Bayern Munique e, cerca de 24 horas depois, foi titular no triunfo em casa do Mainz (4-0), nos oitavos de final da Taça da Alemanha.

O internacional português cumpriu 71 minutos e não demorou muito a mostrar ao que vinha, tendo assistido Choupo-Moting com um excelente cruzamento, para o camaronês abrir caminho à vitória bávara (17m).

Após a partida, Julian Nagelsmann elogiou a exibição de Cancelo. «A suas duas ou três primeiras ações foram inacreditavelmente criativas. Ele tem uma postura muito boa com a bola, o que precisamos principalmente contra adversários que defendem tão atrás. Também defendeu bem e trabalhou muito. Fez muitas jogadas para frente, o que nos tem faltado um pouco ultimamente. Esteve como queríamos.»

Os colegas também se mostraram satisfeitos com os primeiros minutos do internacional português.

«Para primeiro jogo com uma nova equipa, foi certamente uma exibição muito boa. Vimos a sua visão, os cruzamentos dele são muito perigosos e ele joga com alegria», disse Thomas Muller.

«Ele tem uma qualidade tremenda, que já mostrou hoje [esta quarta-feira], Espero que nos divirtamos muito com ele», atirou Joshua Kimmich.

João Cancelo, por seu turno, destacou a importância da vitória e foi modesto.

«Foi uma grande exibição de toda a equipa. Os meus companheiros tentaram integrar-me o mais rapidamente possível. Estou muito feliz por ter contribuído para esta vitória. Foi um bom cruzamento, mas a finalização do Choupo-Moting foi ainda melhor», vincou.