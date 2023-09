O futebolista português João Félix, reforço do Barcelona por empréstimo do Atlético de Madrid, depositou esperança e entusiasmo no que pode acontecer em 2023/24 ao serviço dos catalães, esperando que este seja «o melhor ano» da sua «vida».

«Muito contente, foi sempre um dos meus objetivos desde menino, desde que jogo futebol. Finalmente fez-se e estou muito feliz por estar aqui. Aproveitar o momento, dar tudo pelo clube e ajudar o clube no que ele necessite. Espero que seja o melhor ano da minha vida, um ano de muitas conquistas, vitórias, títulos, mas vamos passo a passo. Mas sempre com o objetivo de ganhar. Ainda não treinei, mas já vi um pouco do treino e vê-se a dimensão da equipa, do clube e dos companheiros, de tudo. Amanhã [sábado] quero já treinar, para ajudar e para que eles me ajudem também», referiu o ex-Benfica, em declarações aos canais do clube.

O lateral-direito João Cancelo, também reforço do Barcelona, por empréstimo do Manchester City, reagiu com satisfação à chegada aos catalães, falando aos meios do clube

«Estou muito entusiasmado por estar neste grande clube, é um sonho de menino, porque é um dos meus clubes de sonho. Já joguei no Benfica e estou muito entusiasmado, muitos dos meus ídolos jogaram aqui e acredito que vai ser uma época com muito entusiasmo e compromisso e esperamos ganhar títulos. Estou entusiasmado porque aqui sei que se pratica muito bom futebol e acredito que as minhas características se adaptam ao estilo de jogo e vou dar o máximo de mim para que tudo corra bem», afirmou.