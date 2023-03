João Félix voltou a ser um dos destaques do Chelsea, desta feita na receção ao Everton, no último sábado, que terminou com igualdade a duas bolas.

O internacional português, que já chegou à Cidade do Futebol para se juntar à seleção nacional, apontou um golo as 52 minutos e somou alguns pormenores de qualidade.

Um deles aconteceu ainda na primeira parte, quando recebeu a bola de Ben Chilwell e, com uma receção orientada através de um toque subtil, ultrapassou James Tarkowski com facilidade, o que causou enorme burburinho nas bancadas de Stamford Bridge.

Ora veja: