Quando, aos 90 minutos, Manuel Lanzini pegou na bola com toda a alma do mundo e disparou-a para o fundo das redes do Tottenham, José Mourinho baixou a cabeça em direção ao peito e percebeu que estava a assistir a um escândalo. Na própria casa.



Não era caso para menos. O Tottenham, do treinador português, tinha feito uma primeira parte soberba e chegado com facilidade ao 3-0. Golos de Son (logo no primeiro minuto) e Harry Kane, com bis do inglês aos oito e 16 minutos.

O resultado neste dérbi manteve-se até aos 82 minutos, veja-se bem. Quando Balbuena reduziu para 3-1, na verdade, poucos ligaram ao score. Era uma questão de minutos para o Tottenham segurar mais três pontos na Premier League. Debalde.

Quando Davinson Sánchez fez um autogolo, aos 85, as sobrancelhas de José Mourinho levantaram-se, já assustadas. Com razões para isso. Na última jogada da partida, Lanzini arrancou o pontapé que iniciou este texto e que tirou Mourinho do sério.

