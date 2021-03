Em declarações à BBC após a derrota com o Arsenal por 2-1, José Mourinho protagonizou um diálogo animado com o jornalista que o questionou sobre o jogo.

Depois de ter ouvido do repórter que a primeira parte do Tottenham foi fraca, o treinador português disse concordar a 100 por cento e acrescentou: «Espero que a sua opinião sobre o penálti seja tão acertada como a análise que fez sobre a nossa primeira parte.»

O jornalista disse depois que Lacazette falhou a bola e que houve contacto entre Davinson Sánchez, defesa dos Spurs, e o avançado do Arsenal.

«Quando?», questionou Mourinho.

«Depois de a bola ir...»

«Análise correta também. Concordo!»

Depois disso, José Mourinho lamentou a postura do Tottenham nos primeiros 45 minutos e que o resultado ao intervalo até foi lisonjeiro para a sua equipa. «A primeira parte foi má e o 1-1 não foi o reflexo do que aconteceu no campo. Eles foram mais intensos, mais agressivos, mais pressionantes e circularam a bola mais rapidamente. Não quero falar de compromisso, porque por vezes as perceções são diferentes da realidade. O compromisso foi o mesmo por parte das duas equipas, mas eles foram melhores na primeira parte. Na segunda parte recuperámos o controlo do jogo. Fizemos mudanças para tentar ganhar e quando estava tudo em aberto o árbitro tomou uma decisão errada e o VAR confirmou essa decisão errada. Com 2-1 estava na altura de a equipa dar um passo em frente e mesmo com dez jogadores tivemos uma boa reação e merecíamos empatar. Não posso dizer muito mais do que isto. (...) A primeira parte foi deles e na segunda parte o Michael Oliver e o Paul Tierney, no VAR, decidiram o jogo...», apontou.