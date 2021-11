José Mourinho protagonizou uma «animada» troca de palavras com Jan Aage Fjortoft, antigo internacional norueguês que é hoje jornalista e questionava o treinador da Roma após o empate do conjunto italiano com o Bodo/Glimt na Liga Conferência.

«Como explica o jogo de hoje aqui no Estádio Olímpico?» A pergunta serviu de gatinho para tentativas mútuas de arrancar uma resposta. Mourinho argumentou que o árbitro é que devia falar, mas que não falava aos jornalistas e o repórter perguntou o que tinha feito de mal o árbitro. Aparentemente em choque com a questão, o treinador português devolveu: «Viu o jogo?» Cumprindo uma regra elementar do jornalismo, Fjortoft respondeu que tinha visto, claro, mas que queria escutar o ponto de vista do treinador da Roma e que era um normal repórter televisivo, que estava ali, afinal, para fazer perguntas.

«Quer dizer que houve penáltis por assinalar?»

«Vamos lá! Você sabe!»

«Não, você está a dizer»

«E você! Diga-me o que viu!»

Fjortoft mudou de estratégia e, depois de ter dito que tinha visto o jogo, argumentou que estava sentado na bancada muito longe do relvado, pelo que tinha de ser Mourinho a dizer-lhe quais eram as situações das quais se queixava, mas o técnico dos Giallorossi aproveitou para o bombardear com mais perguntas. «Nem viu no ecrã? Não viu depois do jogo?»

Nova pergunta do repórter e, finalmente, uma resposta ao fim de quase um minuto. «Portanto, acha que o árbitro vos tirou a vitória hoje?» «Claro», respondeu Mourinho, referindo de seguida, depois de elogiar a qualidade e a eficácia dos noruegueses, que houve dois penáltis por assinalar.

Fique com o excerto de uma flash interview... intensa: