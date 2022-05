Jota é campeão escocês ao serviço do Celtic.

A equipa do jogador português empatou no reduto do Dundee United (1-1), e isso foi suficiente para entrar em festa.

Giakoumakis marcou para o Celtic ao minuto 53. Dylan Levitt restabeleceu a igualdade ao minuto 72.

Jota entrou ao minuto 63 e quase fazia um golaço logo a seguir.

O Celtic recupera assim o título, que conquista pela 52.ª vez, pelo que está agora a três títulos do rival Rangers.