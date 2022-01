Um dia depois de anunciar que o internacional português André Silva testou positivo à covid-19 durante a pausa para a quadra natalícia que passou em Portugal, o Leipzig informou que o avançado está de regresso à equipa.

O emblema da Bundesliga confirmou que o internacional português já teve um resultado negativo e volta a treinar com a restante equipa esta quarta-feira.

Já os companheiros Nordi Mukiele, Benjamins Heinrichs e Dani Olmo, estão infetados e em isolamento.

ℹ️ Coronavirus update:@andrevsilva19 is back in Leipzig after returning a negative test, following a positive result during his trip home to Portugal over Christmas.



He is expected to return to team training on Wednesday.



🔴⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/8ZncPvnUN1