O Manchester United venceu nesta quinta-feira em Granada por 2-0 e ficou muito perto de assegurar o apuramento para as meias-finais da Liga Europa.

Num jogo com três portuguese em campo, foi já depois de Domingos Duarte ser substituído por lesão que Bruno Fernandes e Rui Silva tiveram um frente a frente decisivo.

Em cima do minuto 90, o médio do Man Utd foi sofreu penálti que depois se encarregou de bater. E apesar de ter saído a sorrir, o sorriso foi de alívio porque Rui Silva ficou muito perto de defender o remate do compatriota, mas a bola passou-lhe entre as mãos e entrou mesmo.

Veja o momento: