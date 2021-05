Depois de ter anunciado há dias que Diogo Jota não voltaria a jogar pelo Liverpool esta época devido a lesão, Jurgen Klopp voltou a falar sobre o jogador português, mas agora com boas notícias.

«Depois de o inchaço ter desaparecido, fizemos um novo exame e ele já pareceu melhor do que no primeiro», disse o técnico dos Reds, admitindo: «Há uma pequenina, pequenina hipótese de ele jogar no fim-de-semana, mas depende de como ele melhorar, temos de ver isso.»

«São, obviamente, boas notícias para Portugal e para o próprio Diogo. O Europeu não está em risco, de todo. Isso é bom. Vamos ver se também são boas notícias para nós.»