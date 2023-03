Depois de uma temporada a alto nível no Granada, Luís Maximiano mudou-se para a Lazio, mas a época de estreia não tem corrido de feição. Logo no primeiro jogo, o guarda-redes português foi expulso aos seis minutos e só voltou a jogar em dois jogos da Taça de Itália e no play-off da Liga Conferência.

Na antevisão ao encontro dos oitavos de final da prova europeia, o guardião luso explicou como tem lidado com o pouco tempo de jogo.

«Todos os jogadores querem entrar em campo. Se eu tiver a oportunidade, fico feliz e tento dar o meu melhor. Como estou com a cabeça? É verdade que todos nós sentimos quando não estamos num bom momento, quando há dificuldades. Não foi fácil, mas o futebol é assim. Temos de estar preparados, tenho 24 anos e esta é uma experiência que nunca tive antes. É importante para a minha carreira», disse em conferência de imprensa.

«Portugal e Espanha são muito parecidos, enquanto em Itália o idioma é um pouco diferente. Quando tens de entender o que te perguntam é mais difícil. Até encontrar uma casa foi mais difícil, mesmo no dia a dia. No entanto, é um grande desafio e estou feliz por estar aqui», realçou.

Maximiano abordou ainda a transferência falhada no mercado de inverno para o Nottingham Forest, já que o treinador Maurizio Sarri vetou a sua saída.

«É sinal de que confia em mim, isso é importante. Sou mais um que pode ajudar e jogar. Estou pronto para fazer o melhor que posso. A escola italiana de guarda-redes é diferente, cresci muito do ponto de vista mental. Só eu tenho de ter confiança em mim, não preciso de estar à espera que alguém me diga que sou bom. Eu estava habituado a isso em Espanha, aqui é um pouco diferente», notou.

Max, de 24 anos, soma cinco jogos esta temporada e tem contrato até 2027 na Lazio.