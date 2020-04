A Páscoa de 2020 é celebrada com o país em Estado de Emergência devido à pandemia da covid-19 e com as famílias reduzidas ao núcleo que vive na mesma casa.

Cristiano Ronaldo mostrou este domingo como foi o seu almoço de Páscoa, com a namorada Georgina Rodríguez e os filhos, na moradia que arrendou, sem a mãe e as irmãs, que ficaram na casa no Funchal.