Rúben Dias foi eleito o Jogador do Ano da Premier League, numa votação feita pelos capitães das equipas, por um painel de especialistas e pelos adeptos, e reagiu à distinção através das redes sociais.



O internacional português fez questão de partilhar o prémio com os companheiros e frisou a ambição de repetir o feito no próximo ano.



«Fantástico terminar a época eleito o jogador do ano na Premier League! Uma recompensa para toda a equipa que trabalhou tanto para trazer o título aos nossos adeptos. Obrigado aos capitães, júri e fãs que votaram em mim. Vemo-nos dentro de alguns meses para fazer tudo de novo», escreveu.

Dias é apenas o quarto defesa da história a conseguir a distinção, depois de Virgil Van Dijk, Vincent Kompany e Nemanja Vidic e o segundo português a receber a distinção, depois de Cristiano Ronaldo (2006/07 e 2007/08).