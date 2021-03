O treinador português Abel Ferreira foi condecorado pelo Presidente da República nesta segunda-feira com a Ordem do Infante D. Henrique pelos serviços prestados pelo país no estrangeiro.

Recorde-se que o técnico do Palmeiras conquistou recentemente a Taça Libertadores e a Taça do Brasil.

A cerimónia teve lugar na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, debaixo de cuidados e restrições motivadas pela pandemia de covid-19.

No final de 2019, Jorge Jesus também foi distinguido com a Ordem do Infante D. Henrique por Marcelo Rebelo de Sousa, após ter vencido, ao serviço do Flamengo, a Taça Libertadores e o Brasileirão.