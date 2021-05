Diogo Dalot fez o balanço desta temporada em que representou o Milan por empréstimo do Manchester United.

«Gosto de me tornar sempre mais completo. Os italianos adoram o futebol, estão sempre a falar de futebol e fazer parte dessa cultura tem sido uma experiência fantástica. E em campo, sinto que melhorei muito taticamente», afirmou o lateral de 22 anos à Gazzetta dello Sport.

«Aprendi alguns aspetos defensivos e foi fantástico desenvolver essas qualidades também. Mas não só isso: no ataque também, como a pressão alta, recuperar a bola o mais rapidamente possível... Tudo muito útil», disse o jovem português, apontando o que aprendeu com Pioli.

«Que a equipa deve estar focada os 90 minutos e ciente de cada aspeto da partida, do que está a acontecer. E a convicção de que tudo que preparamos no treino vamos encontrar no jogo.»

Diogo Dalot diz que o plantel do Milan ficou «muito contente» por ter atingido o objetivo de estar na Liga dos Campeões na próxima temporada e lamenta não ter visto San Siro cheio de adeptos, devido à pandemia da covid-19.

«Foi o pior da época: jogar sem adeptos. Antes do clássico e antes do jogo com a Atalanta, em Milanello, tivemos uma amostra do que os adeptos podem dar. E San Siro cheio é algo de outro mundo.»

Sobre o futuro, o defesa português disse apenas: «Tive um ano fantástico e conheci pessoas muito boas. Foi um verdadeiro prazer jogar no Milan, mas agora penso no Campeonato da Europa e realmente não sei o que vai acontecer.»