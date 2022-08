O internacional português Nani está prestes a carimbar um novo país no currículo futebolístico que iniciou no Sporting.

Aos 35 anos, depois de ter jogado em Inglaterra, Espanha, Turquia, Itália e EUA, Nani mudou-se para os australianos do Melburne Victory e pode fazer a estreia oficial nesta quarta-feira, frente ao Western United, em jogo dos 16-avos de final da Taça da Austrália.

«Mal posso esperar por me estrear pelo clube e sentir o calor e apoio dos adeptos», disse o português, em entrevista ao site do clube, assumindo que a diferença horária entre Austrália e Portugal foi a maior dificuldade que sentiu na adaptação.

Nani já jogou com a camisola do novo clube, num particular e, curiosamente, a estreia foi diante o Manchester United, clube no qual passou o maior período da sua carreira.

O internacional português jogou sete épocas nos red devils e foi muito acarinhado no confronto com a antiga equipa, algo que diz que não irá esquecer.

«Sempre que me lembro da receção das pessoas que continuam no clube e abriram os braços para me abraçar e mostrar-me o seu amor… é incrível, só de pensar», começou por dizer.

«Vê-se que as pessoas do clube não se esqueceram de mim, nem os adeptos no estádio. Mostraram-me paixão e fizeram-me recordar que fiz coisas muito bonitas lá no passado», orgulha-se.