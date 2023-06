Nani surpreendeu duas equipas de jogadores veteranos amadores e participou no jogo entre a União Moitense e a Juventude Castanheira, numa iniciativa promovida pelo canal Shoot for Love, intitulada «Class is Permanent».

Nenhuma das duas equipas sabia que o internacional português ia participar no jogo e todos os jogadores ficaram surpreendidos ao ver a chegada do extremo ao campo sintético, onde alinhou ao serviço da turma da Moita.

Como não podia deixar de ser, Nani mostrou magia dentro de campo para evidente entusiasmo de quem com ele partilhou as quatro linhas, mas também de quem assistia de fora.

O jogador de 36 anos ainda autografou e ofereceu as chuteiras a um jogador do Juventude da Castanheira, além de ter tirado várias fotografias e de deixar o jantar pago às duas equipas.

A classe de Nani, de facto, é permanente.

Ora veja: