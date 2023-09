José Peseiro renovou contrato como selecionador da Nigéria, anunciou a federação de futebol deste país africano.

De acordo com os termos estabelecidos no contrato original, assinado em maio de 2022, José Peseiro terá, como objetivo mínimo, a missão de liderar as «Super Águias» até às meias-finais da 34ª edição da Taça das Nações Africanas, adiada para o início de 2024, devido a razões climáticas.

Ainda segundo o mesmo comunicado, Peseiro aceitou reduzir o salário, e para além de se manter no comando da seleção africana, vai também assumir a equipa «B», composta por «profissionais que jogam em casa e que disputam o Campeonato Africano das Nações de dois em dois anos».

No próximo dia 10 de setembro, a Nigéria enfrentará São Tomé e Príncipe, contra quem José Peseiro obteve a maior goleada da história da seleção que orienta: 10-0.

Para o encontro, Peseiro chamou Bruno Onyemaechi, defesa do Boavista e deixou de fora Zaidu, do FC Porto.

Confira a lista completa:



Guarda-redes:

Francis Uzoho (Omonia FC, Chipre);

Olorunleke Ojo (Enyimba FC);

Adebayo Adeleye (Hapoel Jerusalem, Israel)

Defesas:

Ola Aina (Nottingham Forest, Inglaterra);

Tyronne Ebuehi (Empoli, Itália)

Jordan Torunarigha (KAA Gent, Bélgica);

William Ekong (PAOK FC, Grécia);

Semi Ajayi (West Bromwich Albion, Inglaterra);

Calvin Bassey (Fulham, Inglaterra);

Jamilu Collins (Cardiff, País de Gales);

Bruno Onyemaechi (Boavista, Portugal)

Médios:

Wilfred Ndidi (Leicester City, Inglaterra);

Raphael Onyedika (Club Brugge, Bélgica);

Joe Ayodele-Aribo (Southampton, Inglaterra);

Frank Onyeka (Brentford, Inglaterra)

Avançados:

Kelechi Iheanacho (Leicester City, Inglaterra);

Samuel Chukwueze (AC Milan, Itália);

Moses Simon (Nantes, França);

Ademola Lookman (Atalanta, Itália);

Victor Osimhen (Napoli, Itália);

Taiwo Awoniyi (Nottingham Forest, Inglaterra);

Gift Orban (KAA Gent, Bélgica);

Victor Boniface (Bayer Leverkusen, Alemanha)