Com um golo já em período de descontos, o Al Ittihad venceu os iraquianos do Al-Quwa Al-Jawiya (1-0) e saltou para a liderança isolada do Grupo C da Liga dos Campeões asiática.

Nuno Espírito Santo apostou em Jota, que não está inscrito na liga saudita, como titular e o extremo português alinhou durante 73 minutos. Em sentido contrário, Marcelo Grohe, Fabinho, Igor Coronado e Karim Benzema nem sequer foram convocados.

O único golo da partida apareceu aos 94 minutos, por Hamdallah.

No mesmo grupo, também esta segunda-feira, o Sepahan de José Morais venceu no reduto do Olmaliq (3-1).

O Al Ittihad lidera com seis pontos, mais dois do que o Sepahan, embora importe recordar que as duas equipas têm menos um jogo do que as restantes formações do grupo, uma vez que o duelo entre treinadores lusos foi adiado devido a questões políticas. Na terceira posição, está o Al-Quwa Al-Jawiya, com quatro pontos, enquanto o Olmaliq ainda não pontuou.