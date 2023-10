Karim Benzema foi a principal figura do Al Taawon – Al Ittihad, da 10.ª jornada da liga saudita, que terminou empatado a um golo. O ex-Real Madrid esteve no melhor... e no pior.

O avançado francês adiantou a equipa de Nuno Espírito Santo com um bom cabeceamento na pequena área, aos 22 minutos. Contudo, pouco depois, fez um autogolo – também de cabeça – na sequência de um pontapé de canto (26m).

Este resultado complica as contas do campeão saudita. O Al Ittihad é terceiro classificado, com 20 pontos, menos três do que o Al Taawon (segundo) e o Al Hilal, que é líder da tabela.

Se a equipa de Jorge Jesus entra em campo ainda esta sexta-feira e pode abrir uma maior diferença para os perseguidores, o Al Nassr e o Al Ahli, ambos com 19 pontos, só jogam no sábado, mas também têm no horizonte a ultrapassagem ao Al Ittihad.