O PAOK Salónica goleou esta segunda-feira o Atromitos por 5-1 e é o novo líder, de forma isolada, da primeira liga da Grécia, ao fim da 16.ª jornada, a última do ano civil 2019.

O futebolista português Vieirinha inaugurou o marcador a favor da equipa treinada pelo compatriota Abel Ferreira, apontando, aos 13 minutos, o 1-0. Depois, ainda na primeira parte, o central islandês Ingason bisou, com golos aos 34 e 41 minutos, que deram o 3-0 ao intervalo.

Na segunda parte, o avançado polaco Swiderski fez o 4-0 aos 53 minutos e o croata Josip Misic, que passou pelo Sporting, fez o 5-1 final aos 82 minutos. O Atromitos, com o português Talocha a titular, fez o único tento pelo meio, ao minuto 56, pelo húngaro Roland Ugrai.

A equipa de Abel aproveitou o empate de domingo sem golos do Olympiakos, treinado pelo também português Pedro Martins, na casa do Volos, para ser o novo líder, com 40 pontos. Em segundo lugar está agora a equipa do Pireu, com 38. O terceiro classificado é o AEK Atenas, com 28 pontos.

