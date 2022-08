Um dia após consumada a saída do Olympiakos, Pedro Martins fez um balanço das quatro temporadas à frente da equipa grega através de uma mensagem nas redes sociais.

«Foram quatro anos em que, todos juntos, conquistámos títulos, alcançámos centenas de vitórias, registámos diversos recordes; fizemos do Olympiakos um emblema respeitado em todo o lado, novamente; juntos, escrevemos páginas históricas no maior clube da Grécia. Juntos, acordámos o Gigante do Pireu e recriámos uma dinâmica de vitórias», começou por escrever o técnico que conduziu o clube de Atenas a três campeonatos seguidos e a uma Taça da Grécia, com múltiplos recordes associados.

«Saio do Karaiskakis orgulhoso pelo legado que deixámos nestas últimas quatro épocas. Foi um prazer fazer parte da história deste clube enorme. Tenho de agradecer a todos os jogadores e staff que comigo trabalharam, aos adeptos que me têm enviado milhares de mensagens de apoio. E uma palavra especial para o Presidente: pela confiança e por ter acreditado tanto no nosso projeto. Deixo um país maravilhoso que já faz parte da história da minha vida. Uma nação apaixonada por futebol e que sempre admirei. Por isso digo: até já, Grécia! Obrigado a todos», concluiu o treinador português.